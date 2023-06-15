Обстрел оккупантов на Арабатской стрелке: журналисты обнародовали спутниковые снимки

"На снимках со спутника Planet Labs за 15 июня заметны последствия ударов по пансионату "Экспресс" и отелю Chalet Termal в оккупированном Россией селе Счастливцево Херсонской области, недалеко от Геническа", - говорится в материале.

Отмечается, что спутник зафиксировал поврежденные здания пансионата и следы от пожаров - это заметно по сравнению со снимком за 29 мая.

Что известно об ударах по оккупантах на Арабатской стрелке

Оккупанты подверглись обстрелам на побережье Азовского моря в пятницу, 9 июня. Это вызвало панику среди российских военных. Как заявляют россияне, удар был нанесен якобы британскими ракетами Storm Shadow.

Более того, после того, как ВСУ нанесли в том районе ракетный удар, российские оккупанты заявили, что срочно усилят ПВО в районе Арабатской стрелки,

Мелитопольский городской голова Иван Федоров заявлял, что удар ВСУ пришелся прямо по столовой оккупантов. Мэр города сказал, что количество ликвидированных оккупантов несравнимо больше, чем количество "скорых", которые не успевают их вывозить.