ua en ru
Ср, 10 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Повторный обстрел Одесской области: военные рассказали о последствиях атаки

Одесса, Среда 10 апреля 2024 12:55
UA EN RU
Повторный обстрел Одесской области: военные рассказали о последствиях атаки Фото: стали известны последствия повторного ракетного удара РФ по Одесской области 10 апреля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время новой ракетной атаки по Одесской области 10 апреля, российские войска повторно ударили по транспортно-логистической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"Пытаясь уничтожить промышленный потенциал региона, российские оккупационные войска повторно ударили по транспортно-логистической инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала, а масштабы повреждений уточняются.

Обстрелы Одесской области

Около 9:00 10 апреля в Одессе прогремели взрывы. При этом тревога в регионе не была объявлена. Позже стало известно о новой серии взрывов, которых произошло не меньше трех. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. А в Силах обороны юга Украины рассказали, что враг атакует Одесскую область, применяя разные виды ракет. Идет боевая работа.

Кроме того, ранним утром в Одесской области во время обстрела РФ был поврежден энергетический объект. Сначала сообщалось, что пострадал один человек, затем два - работники транспортного предприятия. Россияне атаковали Одесскую область баллистикой. Перед этим враг запустил дроны, атаковавшие энергоинфраструктуру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война в Украине
NEWS
Законопроект о мобилизации. Кто сможет получить отсрочку: список
Законопроект о мобилизации. Кто сможет получить отсрочку: список
DAILY
Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Минус "одна ЗАЭС" за две недели. Что ждет украинцев из-за обстрелов энергосистемы