Повторный обстрел Одесской области: военные рассказали о последствиях атаки

Во время новой ракетной атаки по Одесской области 10 апреля, российские войска повторно ударили по транспортно-логистической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

Обстрелы Одесской области

Около 9:00 10 апреля в Одессе прогремели взрывы. При этом тревога в регионе не была объявлена. Позже стало известно о новой серии взрывов, которых произошло не меньше трех. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. А в Силах обороны юга Украины рассказали, что враг атакует Одесскую область, применяя разные виды ракет. Идет боевая работа.

Кроме того, ранним утром в Одесской области во время обстрела РФ был поврежден энергетический объект. Сначала сообщалось, что пострадал один человек, затем два - работники транспортного предприятия. Россияне атаковали Одесскую область баллистикой. Перед этим враг запустил дроны, атаковавшие энергоинфраструктуру.

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