Россия атаковала Украину ракетами и дронами: что известно о последствиях

Российские оккупанты в ночь на 10 июня в очередной раз атаковали Украину. В этот раз армия РФ выпустила дроны-камикадзе и ракеты.

Что известно о последствиях ночных обстрелов - в материале РБК-Украина ниже.

Воздушные силы сообщили, что оккупанты выпустили этой ночью 8 ракет наземного базирования разных типов из северного и южного направлений. Кроме того, вражеские войска выпустили 35 дронов из района восточного побережья Азовского моря.

Силы противовоздушной обороны уничтожены 2 крылатые ракеты (тип уточняется) и 20 ударных дронов Shahed-136/131.

Одесса и область

Над Одесской областью военные сбили 8 "Шахедов" и две ракеты. Обломки сбитого беспилотника упали на многоэтажку в Одессе. В результате инцидента три человека погибли, еще 26 человек получили ранения.

Фото: в Одессе обломки дроны упали на многоэтажку (facebook.com/DSNSODE)

"В результате попадания части БпЛА, во время его сбивания, произошел пожар в многоэтажке в одном из районов Одессы, в жилом доме", - рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии РБК-Украина.

Также Одесская ОВА сообщила, что РФ атаковала Белгород-Днестровский район. Взрывной волной были повреждены жилые дома, пострадали 10 человек.

По словам Гуменюк, в области сбили две ракеты, еще одна ударила по побережью.

Полтавская область

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что Россия ночью атаковала военный аэродром "Миргород". Оккупанты применили баллистические и крылатые ракеты типа "Искандер", а также иранские дроны.

Из-за атаки повреждена инфраструктура аэродрома и техника, а также 8 частных зданий и 4 авто. Погибших и пострадавших нет.

Харьковская область

По данным ОВА, оккупанты ударили по Богодуховскому и Купянскому районах Харьковской области. Для атаки использовали 10 беспилотников. В результате обстрела погиб 29-летний мужчина, а 39-летний гражданский получил ранения.

Также россияне ударили ракетой "Калибр" по селу Котляры Харьковской области. Она попала в землю, пострадавших нет.

Днепропетровская и Николаевская области

В обеих областях ночью слышали взрывы из-за работы ПВО. Известно, что над Николаевской областью сбивали вражеские цели.

При этом глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что над регионом сбили два дрона-камикадзе. Попаданий не было.

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