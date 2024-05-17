Обстрел Одесского района: один человек погиб, количество раненых возросло (видео)

"К сожалению, в результате сегодняшней российской атаки по Одесскому району есть один погибший человек", - написал чиновник.

По его словам, количество раненых увеличилось до восьми человек. Пятеро из них в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, остальным - помощь была оказана на месте.

Кипер добавил, что все соответствующие службы работают, а правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Детали от ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки. В результате попадания в складское помещение вспыхнул пожар на площади 8000 м2.

Спасатели объяснили, что было привлечено 16 единиц пожарной техники и 58 спасателей.

Фото: Работа спасателей (facebook.com/DSNSODE)

Во время работы пожарных неоднократно раздавалась воздушная тревога, из-за чего личному составу приходилось отходить на безопасное расстояние. Работа по ликвидации последствий продолжается