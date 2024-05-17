Обстрел Одесского района: один человек погиб, количество раненых возросло (видео)

Из-за удара армии оккупантов по Одесскому району, который произошел сегодня днем, погиб один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Одесской ОВА Олега Кипера и Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.
"К сожалению, в результате сегодняшней российской атаки по Одесскому району есть один погибший человек", - написал чиновник.
По его словам, количество раненых увеличилось до восьми человек. Пятеро из них в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, остальным - помощь была оказана на месте.
Кипер добавил, что все соответствующие службы работают, а правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.
Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки. В результате попадания в складское помещение вспыхнул пожар на площади 8000 м2.
Спасатели объяснили, что было привлечено 16 единиц пожарной техники и 58 спасателей.
Фото: Работа спасателей (facebook.com/DSNSODE)
Во время работы пожарных неоднократно раздавалась воздушная тревога, из-за чего личному составу приходилось отходить на безопасное расстояние. Работа по ликвидации последствий продолжается
Сегодня днем россияне ударили по Одесскому району, о чем сообщал мэр города Геннадий Труханов.
Позже Кипер сообщал, что из-за обстрелов пострадали пять человек, а на месте "прилета" вспыхнул большой пожар.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.