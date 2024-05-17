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Обстрел Одесского района: один человек погиб, количество раненых возросло (видео)

Фото: из-за обстрела Одесского района погиб человек (t.me dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Браславский

Из-за удара армии оккупантов по Одесскому району, который произошел сегодня днем, погиб один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Одесской ОВА Олега Кипера и Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

"К сожалению, в результате сегодняшней российской атаки по Одесскому району есть один погибший человек", - написал чиновник.

По его словам, количество раненых увеличилось до восьми человек. Пятеро из них в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, остальным - помощь была оказана на месте. 

Кипер добавил, что все соответствующие службы работают, а правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Детали от ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки. В результате попадания в складское помещение вспыхнул пожар на площади 8000 м2. 

Спасатели объяснили, что было привлечено 16 единиц пожарной техники и 58 спасателей. 

Фото: Работа спасателей (facebook.com/DSNSODE)

Во время работы пожарных неоднократно раздавалась воздушная тревога, из-за чего личному составу приходилось отходить на безопасное расстояние. Работа по ликвидации последствий продолжается

Обстрел Одесского района

Сегодня днем россияне ударили по Одесскому району, о чем сообщал мэр города Геннадий Труханов.

Позже Кипер сообщал, что из-за обстрелов пострадали пять человек, а на месте "прилета" вспыхнул большой пожар.

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