Обстрел Одессы: враг ночью повредил железнодорожную инфраструктуру (фото)

Российские войска во время массированного обстрела Одессы сегодня ночью, 24 июля, повредили железнодорожную инфраструктуру, в частности локомотив. К счастью, никто из работников УЗ не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

"Россияне продолжают прицельные обстрелы по гражданским инфраструктурным объектам и железнодорожному подвижному составу. Ночью враг в очередной раз бил вокруг портов Одессы, чтобы заблокировать к ним доступ", - отметили в "Укрзализныце".

В компании добавили, что сработала развернутая система мониторинга и оповещения, а железнодорожники и железнодорожницы вовремя прошли в укрытие. Никто из работников не пострадал.

"Сейчас активно восстанавливаем разрушенные объекты. Сочувствуем каждому и каждой, кто понесли потери от действий оккупантов", - добавили в УЗ.