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Обстрел Никопольского района из РСЗО: повреждены дома и есть погибшие

Фото: в Никопольском районе есть погибшие от обстрелов РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 4 марта, российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области по реактивной артиллерии. В результате погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Российские оккупационные войска сегодня совершили очередное преступление: обстреляли Никопольский район из РСЗО и тяжелой артиллерии, в результате чего в Красногригорьевской общине погиб 68-летний мужчина и 57-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там изуродована заправка, 11 частных домов, пятиэтажка, 3 хозяйственные постройки, газопровод и электросети. Также погибли домашние птицы. Спасатели потушили три очага пожара.

"Помимо этого, армия РФ стреляла по Никополю: в городе повреждено здание гостиницы. Под обстрел попала и Марганецкая община. К счастью, люди невредимы", - добавил глава облсовета.

Напомним, что с утра субботы, 4 марта, российские оккупанты уже несколько раз ударили по Никополю и району Днепропетровской области.

Как сообщалось, в пятницу, 3 марта, российские военные обстреляли Днепропетровскую область и повредили частные дома.

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