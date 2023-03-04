Обстрел Никопольского района из РСЗО: повреждены дома и есть погибшие

В субботу, 4 марта, российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области по реактивной артиллерии. В результате погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Российские оккупационные войска сегодня совершили очередное преступление: обстреляли Никопольский район из РСЗО и тяжелой артиллерии, в результате чего в Красногригорьевской общине погиб 68-летний мужчина и 57-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там изуродована заправка, 11 частных домов, пятиэтажка, 3 хозяйственные постройки, газопровод и электросети. Также погибли домашние птицы. Спасатели потушили три очага пожара.

"Помимо этого, армия РФ стреляла по Никополю: в городе повреждено здание гостиницы. Под обстрел попала и Марганецкая община. К счастью, люди невредимы", - добавил глава облсовета.