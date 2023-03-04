Российские войска с утра обстреливают Никополь и район: две жертвы, поврежден отель

С утра субботы, 4 марта, российские оккупанты уже несколько раз ударили по Никополю и району Днепропетровской области. Целили из тяжелой артиллерии и РСЗО, два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Кроме того, по словам Лысака, повреждены 8 частных домов, 2 хозяйственные сооружения, линия электропередач и газопровод.

"В Красногригорьевской общине погибли два человека. Это 57-летняя женщина и 68-летний мужчина", - рассказал он.

Как сообщалось, российская армия с утра субботы, 4 марта, обстреляла Никополь Днепропетровской области. Люди не пострадали, но начался пожар и есть разрушения.

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