Россияне сбросили авиабомбу на Купянск: три человека погибли

Российские войска сегодня днем нанесли удар управляемой авиабомбой по Купянску в Харьковской области, в результате чего погибли трое местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Российские оккупанты совершили очередное военное преступление против мирного населения Харьковской области. Сегодня враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск", - написал Синегубов.

В результате удара погибли трое гражданских людей. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Информация уточняется.

Обстрелы Харьковской области

Следует отметить, что после деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают населенные пункты региона. Под удар врага попадают пограничные населенные пункты или находящиеся вблизи линии фронта, а также Харьков.

Так, 16 сентября русские захватчики ударили по Харькову. Оккупанты попали в промышленную зону в Холодногорском районе города.

Позже в полиции сообщили, что для этой атаки войска РФ избивали по Харькову ракетами "Искандер-К".

В результате обстрела повреждены здания гражданских предприятий, частные жилые дома. Там произошли пожары.

Той же ночью оккупанты снова ударили по Харькову зенитными ракетами С-300. Россияне попали в здание гражданского предприятия.

А 14 августа российские войска из танка обстреляли Казачью Лопань в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб мужчина, еще трое получили ранения.