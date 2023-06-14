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Обстрел Краматорска: полиция показала видео спасения людей из-под завалов

Фото: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли территории Краматорска Донецкой области. В результате вражеской атаки в городе погибло два человека, еще двое получили ранения.

Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Украины.

"Сегодня утром, в 5 часов, российские ракеты разрушили десятки домовладений, среди которых были и дома патрульных батальона Краматорска и Славянска. В результате коварного террористического акта РФ, два человека погибли, еще двое - получили ранения", - пояснил правоохранитель.

По его словам, спасательная операция проходила несколько часов. Белошицкий отметил, что благодаря слаженным действиям правоохранителей, спасателей, парамедиков и соседей удалось вытащить из-под завалов женщину и мужчину.

Ситуация в Краматорске

Российские войска не оставляют попытки полного захвата Донецкой области. Населенные пункты региона постоянно находятся под обстрелами. В последнее время от обстрелов страдают даже те города и села, которые находятся в относительном тылу.

Под российский удар часто попадают Краматорск, Константиновка и Славянск.

Как сообщалось, ночью на понедельник, 15 мая, российские оккупанты нанесли удары по частному жилому сектору Краматорска Донецкой области.

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КраматорскДонецкая областьВойна России против Украины