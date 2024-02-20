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Обстрел Краматорска: количество раненых увеличилось, под завалами может быть человек

Фото: увеличилось количество раненых при ударе россиян по Краматорску (t.me/VadimFilashkin_donoda/984)
Автор: Владислав Прийменко

После ракетного удара россиян по Краматорску увеличилось количество раненых. Также возможно нахождение человека под завалами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Донецкой областной прокуратуры.

По информации прокуратуры, в результате вечерней атаки россиян Краматорском, пострадали шесть человек.

"В результате вражеской атаки ранены четыре сотрудницы коммунального предприятия возраста 43, 48, 56 и 58 лет. На момент обстрела они находились на рабочих местах. Также получили травмы 50-летний мужчина и 20-летняя женщина, которые шли по улице мимо здания", - сообщили в прокуратуре.

Также под завалами может находиться человек.

"Под завалами, вероятно, находится человек", - сообщили на канале.

Удары россиян по Краматорску

По сообщениям главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, около 20 часов вечера в Краматорске прогремело два взрыва. Известно о поврежденной инфраструктуре, в городе наблюдаются проблемы с водой.

К слову, вечером 17 февраля под обстрел попали Краматорск и Славянск Донецкеой области. В Краматорске в результате атаки оккупантов разрушены и повреждены дома, под завалами находились люди.

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