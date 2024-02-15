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Обстрел Киевской области: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: стали известны последствия атаки РФ на Киевскую область 15 февраля (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во время массированного обстрела российскими оккупантами территории Украины 15 февраля, Киевская область была атакована ракетами. Хотя в регионе работала ПВО, без повреждений не обошлось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию, Telegram городского головы Бучи Анатолия Федорука.

"Утром россияне атаковали область ракетами. Воздушная тревога продолжалась более двух часов. В Киевской области работали силы ПВО", - говорится в сообщении КОВА.

По данным администрации, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.

"По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", - констатировали в ведомстве.

Падение обломков ракет

Несмотря на отсутствие "прилетов" и пострадавших, к 8:00 падения обломков вражеских ракет зафиксированы в двух населенных пунктах одного из районов области.

"Уже есть информация о повреждении 7 частных домов, нескольких хозяйственных сооружений и автомобиля. В домах выбиты окна, повреждены фасады, крыши", - добавили в КОВА.

В частности, как рассказал городской голова Бучи Анатолий Федорук, в результате обстрелов в Бучанской общине повреждены пять частных жилых домов.

"Из-за падения обломков выбиты окна, повреждена крыша. Самое главное - обошлось без жертв, к счастью", - констатировал он.

Обстрел Киева и области

Россия 15 февраля массировано запустила по Украине дроны-камикадзе и ракеты. В частности, о взрывах и работе ПВО сообщали в Киеве и области. Воздушная тревога в столице длилась более 2 часов. ПВО сбила все ракеты, летевшие на Киев. 

Отметим, российские войска этим утром нанесли ракетный удар по Украине, применив, в частности самолеты стратегической авиации Ту-95МС. Есть попадания и пострадавшие во Львове, Запорожье, возле Миргорода и не только. Подробнее - в материале.

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