Обстрел Киева: количество пострадавших возросло, есть госпитализированные

В Киеве в результате сегодняшней ракетной атаки России пострадали десять человек. Двое из них госпитализированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко в Telegram.
"До десяти увеличилось количество пострадавших. Двое из них госпитализированы", - написал Кличко.
Другим медики оказали помощь на месте.
В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы, четверо – в Святошинском, сообщил мэр.
Обновлено в 07:37: В КМВА сообщили, что на эту минуту есть двое пострадавших: девочка 11 лет и мужчина 38 лет. Без погибших.
По словам спикера КМВА Михаила Шаманова в эфире телемарафона, девочка получила ранение средней тяжести, ее жизни ничего не угрожает.
Утром 21 марта во время масштабной воздушной тревоги россияне атаковали Киев ракетами. Были слышны взрывы, сообщалось о работе ПВО.
Обломки ракет рухнули в трех районах столицы. Подробнее о последствиях читайте в материале РБК-Украина.
По данным мэра столицы Виталия Кличко, в результате атаки пострадали десять человек. Двое из них госпитализированы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.