Обстрел Киева из ЗРК, скорее всего, произошел с территории России, - "Гаюн"

Мониторинговая группа отметила, что 14 января так и не получила никакого уведомления о запуске ракет с территории Белоруссии. Также не было сообщений и о пролете ракет от жителей приграничных районов с Беларусью из Киевской и Черниговской областей.

"Если предположить, что запуск ракеты с ЗРК С-400 утром 14 января действительно был осуществлен с аэродрома в Зябровке, то его слышали бы тысячи местных жителей, ведь всего в 10 км оттуда – густонаселенный Гомель (там живет около 500 000 человек), а вокруг самого аэродрома – десятки сел. Но, повторимся, нам не поступило сообщений не только о запуске, но даже о звуках, которые были бы на него похожи", - говорится в сообщении.

"Гаюн" отмечает, что пуск ракеты с территории из Беларуси так, чтобы этого не услышал никто, произойти мог. Предполагается, что запуск мог быть из белорусской части Чернобыльской зоны, где не проживают люди, а соответственно никто не мог сообщить нам о запуске ракеты оттуда.

"Поэтому, если говорить о том, могли ли запустить так, чтобы никто этого не слышал, есть только один район в Беларуси, где это могло произойти. Такую версию исключать нельзя", - добавили в "Гаюн".

Однако 14 января, примерно с 7 часов утра жители соседней Брянской области РФ фиксировали звуки взрывов. Подобные взрывы услышали и позже – в 10:29 в Клинцах и Унече. Местные жители сообщали о гуле и взрыве. Таким образом, в настоящее время гораздо вероятно то, что запуск ракет С-400 утром 14 января был осуществлен не из Беларуси, а из РФ.