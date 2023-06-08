Обстрел Херсона во время эвакуации: стало известно о еще одном пострадавшем

Число пострадавших в результате российских обстрелов по Херсону во время эвакуации гражданских возросло до 9 человек.
Об этом говорит РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Как отметил Прокудин, российские военные, не давая Херсонской области прийти в себя после подрыва Каховской ГЭС, нанесли удар по административному центру во время эвакуации гражданских.
После записи видеообращения выяснилось, что количество пострадавших в городе выросло до 9 человек. Среди них:
В настоящее время всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь.
Под обстрел врага попал Корабельный район Херсона, который затопило в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. Сначала областная прокуратура заявила об одном погибшем и двух пострадавших в результате атаки. Позже выяснилось, что погибших нет, впрочем, количество раненых возросло до 8 человек.
Со всеми последствиями подрыва Каховской ГЭС по состоянию на 8 июня можно ознакомиться в материале агентства.
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