Обстрел Херсона: в ОВА развеяли фейк россиян о принудительной эвакуации из города

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

Прокудин отметил, что после неудачной попытки оккупантов продвинуться в сторону Херсона они распространили ряд фейков. Основной - якобы в Херсоне объявили принудительную эвакуацию. Однако это неправда.

"Регион - под постоянными ударами вражеской армии и россияне постоянно пытаются переправиться на правобережье. Пожалуйста, не поддавайтесь панике. Процедура эвакуации пока остается неизменной", - рассказал Прокудин.

Он напомнил, что в случае принудительной эвакуации, решение будет приниматься отдельно и о нем обязательно будет сообщено.

Как происходит эвакуация в городе

Глава ОВА напомнил, что для эвакуации нужно обратиться в областной контакт-центр по номерам: 0 800 101 102 или 0 800 330 951. Сейчас есть два пути выезда - поездом или автобусом. Оба - бесплатные.

"Условия для временно проживания созданы в большинстве регионов страны. Вас готовы встретить Волынь, Винницкая, Днепропетровская, Одесская, Закарпатская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и другие регионы", - написал Прокудин.