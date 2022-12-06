Обстрел Херсона: один человек погиб

Российские военные сегодня, 6 декабря, нанесли ракетный удар по Херсону. В результате обстрела один человек погиб.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Сообщается, что оккупанты обстреляли один из инфраструктурных объектов областного центра. О других последствиях удара не сообщается.

Напомним, 4 декабря российские военные обстреляли здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждены, среди работников есть раненые.

Кроме того, сообщалось, что в воскресенье оккупанты 46 раз обстреляли Херсонскую область. Враг бил из артиллерии, танков, минометов, РСЗО по мирным жителям. Один человек погиб, двое ранены.

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