Обстрел Херсона: количество жертв возросло, есть раненые

Выросло количество жертв и пострадавших во время вражеских обстрелов Херсона сегодня днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

"В настоящее время врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь", - заметил глава администрации.

Как сообщил Янушевич, от ранений на месте обстрела погибла идущая домой женщина. Два человека получили ранения средней и тяжелой степеней тяжести.

Напомним, сегодня при вражеских обстрелах погиб 8-летний мальчик, которого в течение часа пытались реанимировать врачи.

Кроме того, украинские спасатели потушили несколько пожаров в Херсоне сегодня. Они начались в результате ударов россиян по городу.

Ранее мы писали, что в результате российских обстрелов были повреждены два этажа здания Херсонской ОВА.

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