Россияне ударили по Харькову

Взрыв в Харькове прогремел в субботу, 1 июня. Россияне ударили по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Взрыв в Харькове раздался после 13:15. Городской глава подтвердил, что оккупанты обстреляли город. Зафиксирован "прилет" в Киевском районе города. Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках российской авиацией управляемых авиабомб, в том числе и в направлении Харькова. Следует добавить, что воздушная тревога в Харьковской области длится уже более семи часов. Ее объявили в 06:08. Обновлено в 13:35 Глава Харьковской ОВА сообщил, что в 13:16 оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района. По предварительным данным, пострадавших нет.