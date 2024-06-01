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Россияне ударили по Харькову

Харьков, Суббота 01 июня 2024 13:28
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Россияне ударили по Харькову Фото: армия РФ обстреляла Харьков 1 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв в Харькове прогремел в субботу, 1 июня. Россияне ударили по городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Взрыв в Харькове раздался после 13:15. Городской глава подтвердил, что оккупанты обстреляли город. Зафиксирован "прилет" в Киевском районе города.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках российской авиацией управляемых авиабомб, в том числе и в направлении Харькова.

Следует добавить, что воздушная тревога в Харьковской области длится уже более семи часов. Ее объявили в 06:08.

Обновлено в 13:35

Глава Харьковской ОВА сообщил, что в 13:16 оккупанты ударили управляемым боеприпасом по лесополосе Харьковского района.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Обстрел Харькова 31 мая

Прошлой ночью российская армия также ударила по Харькову. Оккупанты выпустили зенитные ракеты С-300 из Белгородской области. В результате атаки была частично разрушена пятиэтажка. Также было попадание на территорию предприятия в Харькове.

По последним данным, из-за вчерашнего обстрела в Харькове погибли семь человек.

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