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Обстрел Харькова: в полиции показали видео первых минут после атаки

Харьков, Четверг 04 апреля 2024 09:24
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Обстрел Харькова: в полиции показали видео первых минут после атаки Фото: в полиции показали видео первых минут после атаки РФ на Харьков 4 апреля (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

В полиции показали первые кадры с места массированного обстрела Харькова 4 апреля. На данный момент известно о 12 раненых и 4 погибших из-за атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, Харьковскую облпрокуратуру.

"Среди погибших - трое спасателей, которые ликвидировали последствия первой волны попаданий и спасали гражданских. Среди раненых - спасатель ГСЧС, медсестра областного центра экстренной медицинской помощи и полицейский", - рассказал Белошицкий, показав видео.

Последствия атаки

По данным следствия, 4 апреля с 1.00 до 3.00 Харьков и область находились под массированными ударами беспилотников.

"В Новобаварском районе всего задокументировано четыре попадания БпЛА в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили, медицинское учреждение и т.д.", - отметили в облпрокуратуре.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Харьковщины начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Обстрел Харькова

4 апреля захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. Во время повторного удара, погибли трое спасателей, которые занимались ликвидацией последствий предыдущего "прилета".

Дроны летели на Харьков из Белгородской области, а также заходили из южных областей и направлялись в центральные, где их уничтожали силы ПВО. В общей сложности РФ запустила по Украине 20 дронов-камикадзе, 11 из которых сбила ПВО.

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