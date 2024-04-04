Обстрел Харькова: в полиции показали видео первых минут после атаки
В полиции показали первые кадры с места массированного обстрела Харькова 4 апреля. На данный момент известно о 12 раненых и 4 погибших из-за атаки РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, Харьковскую облпрокуратуру.
"Среди погибших - трое спасателей, которые ликвидировали последствия первой волны попаданий и спасали гражданских. Среди раненых - спасатель ГСЧС, медсестра областного центра экстренной медицинской помощи и полицейский", - рассказал Белошицкий, показав видео.
Последствия атаки
По данным следствия, 4 апреля с 1.00 до 3.00 Харьков и область находились под массированными ударами беспилотников.
"В Новобаварском районе всего задокументировано четыре попадания БпЛА в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили, медицинское учреждение и т.д.", - отметили в облпрокуратуре.
При процессуальном руководстве органов прокуратуры Харьковщины начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Обстрел Харькова
4 апреля захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. Во время повторного удара, погибли трое спасателей, которые занимались ликвидацией последствий предыдущего "прилета".
Дроны летели на Харьков из Белгородской области, а также заходили из южных областей и направлялись в центральные, где их уничтожали силы ПВО. В общей сложности РФ запустила по Украине 20 дронов-камикадзе, 11 из которых сбила ПВО.
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