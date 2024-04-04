Обстрел Харькова: в полиции показали видео первых минут после атаки

В полиции показали первые кадры с места массированного обстрела Харькова 4 апреля. На данный момент известно о 12 раненых и 4 погибших из-за атаки РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого, Харьковскую облпрокуратуру.

"Среди погибших - трое спасателей, которые ликвидировали последствия первой волны попаданий и спасали гражданских. Среди раненых - спасатель ГСЧС, медсестра областного центра экстренной медицинской помощи и полицейский", - рассказал Белошицкий, показав видео.

Последствия атаки

По данным следствия, 4 апреля с 1.00 до 3.00 Харьков и область находились под массированными ударами беспилотников.

"В Новобаварском районе всего задокументировано четыре попадания БпЛА в объекты гражданской инфраструктуры. Повреждены жилые дома, магазины, торговые павильоны, аптеки, автомобили, медицинское учреждение и т.д.", - отметили в облпрокуратуре.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Харьковщины начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).