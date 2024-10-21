Обстрел Харькова: момент вражеского авиаудара показали на видео

По словам спикера Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, по состоянию на данный момент уже известно о 12 раненых в результате вражеской атаки. У них черепно-мозговые травмы, переломы, острая реакция на стресс.

Он рассказал, что российские захватчики около 22.00 в воскресенье запустbkb четыре авиационных боеприпаса в направлении Харькова. Два из них попали в области и два пролета были в Харькове в Киевском и Основяненском районах.

Для ударов оккупанты применили несколько самолетов, а обстрел Харькова производили из Белгородской области из населенного пункта Тамаровка.

По предварительным данным, захватчики запускали ФАБ из УМПК и, как и вчера при ударе по Харькову, гибрид управляемой авиабомбы и ракеты "Гром-Е1".

Также отмечается, что в результате российских авиаударов были повреждены и разрушены многоквартирные и частные дома, гаражи, автозаправочная станция, частные домовладения и автомобили.

Авиаудар по Харькову 20 октября

Напомним 20 октября вечером российские захватчики нанесли авиаудары по Харькову КАБами (УАБами). В городе после вражеской атаки фиксировались перебои с электричеством в трех районах.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако позже стало известно, что количество раненых увеличилось до девяти.

Также сообщалось, что российские удары были нацелены на жилые районы Харькова. Фиксировался "прилет" в Основянском районе города возле жилого дома. Еще один удар пришелся по Киевскому району города, возле одного из супермаркетов.