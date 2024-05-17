RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел Харькова: количество жертв и раненых возросло

Фото: россияне обстреляли Харьков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные сегодня в очередной раз нанесли удары по Харькову. Известно, что возросло количество жертв и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова.

По словам Терехова, количество пострадавших уже достигло 28. Кроме того, возросло и количество жертв от российской агрессии.

"И погибших, и раненых в результате сегодняшнего удара по Харькову, к сожалению, уже больше. Убитых россиянами трое, раненых 28", - сообщил мэр города.

Напомним, сегодня, 17 мая, россияне обстреляли Харьков. В результате чего было ранено большое количество людей. Подробнее об обстреле и его последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что с 10 мая в Харьковской области обострилась ситуация на фронте. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что россияне расширили зону боевых действий на 70 километров.

Детальнее о мнении Сырского по этому поводу и вероятном намерении РФ, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напряженная ситуация также наблюдается в Волчанске. Оккупанты ежедневно обстреливают город, поэтому там проводится эвакуация. РБК-Украина писала, куда обратиться, если вам необходима помощь в эвакуации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в УкраинеВойна России против УкраиныОккупанты