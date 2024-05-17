Обстрел Харькова: количество жертв и раненых возросло

Напомним, сегодня, 17 мая, россияне обстреляли Харьков. В результате чего было ранено большое количество людей. Подробнее об обстреле и его последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

Отметим, что с 10 мая в Харьковской области обострилась ситуация на фронте. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что россияне расширили зону боевых действий на 70 километров.

Детальнее о мнении Сырского по этому поводу и вероятном намерении РФ, можно узнать в материале РБК-Украина.

Напряженная ситуация также наблюдается в Волчанске. Оккупанты ежедневно обстреливают город, поэтому там проводится эвакуация. РБК-Украина писала, куда обратиться, если вам необходима помощь в эвакуации.

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