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Обстрел Харькова: есть "прилет" возле жилого дома, повреждена гражданская инфраструктура

Фото: последствия российских обстрелов Харькова вечером 2 января (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская Федерация в очередной раз нанесла удары по Харькову сегодня вечером, 2 января. В результате атаки в городе повреждена гражданская инфраструктура, также есть "прилет" рядом с жилым домом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и мэра Харькова Игоря Терехова.

По данным руководителя Харьковской областной военной администрации, из-за очередного обстрела Харькова российскими оккупационными войсками обнаружены повреждения гражданской инфраструктуры. Есть и повреждение образовательного учреждения.

"На данный момент - без пострадавших. Службы продолжают обследование", - отметил Синегубов.

В то же время, мэр города Игорь Терехов сообщил, что зафиксирован также "прилет" рядом с жилым домом.

"Выбитые стекла, информация о пострадавших уточняется. Это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей", - отметил мэр.

Взрывы в Харькове

Стоит отметить, что сегодня вечером, 2 января, в Харькове прогремели мощные взрывы. Воздушные Силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения для Харьковской области, а затем и о пролете ракеты в направлении города Харьков.

Глава ОВА сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300.

Массированный удар россиян по Украине 2 января

Напомним, российские оккупанты 2 января атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе "Шахед". Главной целью удара стал Киев. Враг запустил по столице большое количество крылатых ракет, а также 10 гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Несмотря на столь результативную работу ПВО, в Киеве и ряде областей есть пострадавшие. В частности, в столице ранения получили десятки мирных жителей из-за падения обломков.

По данным спасателей, в результате обстрела по Украине, общее количество пострадавших более 120 человек.

Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.

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Война России против Украиныобстрел Харькова