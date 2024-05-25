Обстрел "Эпицентра" в Харькове: появилось видео момента попадания

Российская армия сегодня, 25 мая, атаковала управляемыми авиабомбами строительный гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. Момент попадания авиабомб в гипермаркет попал на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Харьковской областной прокуратуры в Telegram-канале .

Также на видеозаписи можно заметить, какое большое количество людей находилось в тот момент вблизи "Эпицентра".

На видеозаписи с камер наблюдения, опубликованной Харьковской областной прокуратурой, можно увидеть момент попадания первой авиабомбы и почти сразу повторный взрыв от прилета второй авиабомбы.

Обстрел "Эпицентра" в Харькове

Около 16:00 россияне двумя управляемыми авиабомбами ударили по "Эпицентру" в одном из спальных районов Харькова. В результате удара в гипермаркете вспыхнул сильный пожар. По разным данным, в "Эпицентре" на момент обстрела могли находиться 100-200 человек. Из гипермаркета производилась эвакуация, но удар произошел почти сразу после объявления тревоги.

Пока известно о двух погибших и более 30 пострадавших в результате удара по "Эпицентру". Около 10 сотрудников гипермаркета не выходят на связь, их считают пропавшими без вести. Подробнее - читайте по ссылке.

После этого россияне ударили по центральному парку Харькова, но там обошлось без погибших и пострадавших, поскольку вражеский снаряд не разорвался. Однако позже под обстрелом оказался центр Харькова, а именно район жилой застройки. По последним данным, от этого удара пострадали шесть гражданских.

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