Обстрел Харькова авиабомбами: под завалами многоэтажки нашли тело женщины

Под завалами многоэтажки в Харькове после обстрела 24 сентября обнаружили еще одну жертву. Число погибших возросло до четырех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Под завалами дома в Киевском районе, разрушенном вчера российским агрессором, найдено тело погибшей женщины. Сейчас его достают спасатели", - рассказал он. Новость дополняется...