Обстрел Харькова авиабомбами: под завалами многоэтажки нашли тело женщины
Фото: в Харькове четверо людей погибли из-за обстрела РФ авиабомбами 24 сентября (t.me/DSNS_Kharkiv)
Под завалами многоэтажки в Харькове после обстрела 24 сентября обнаружили еще одну жертву. Число погибших возросло до четырех.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.
"Под завалами дома в Киевском районе, разрушенном вчера российским агрессором, найдено тело погибшей женщины. Сейчас его достают спасатели", - рассказал он.
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