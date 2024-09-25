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Обстрел Харькова авиабомбами: под завалами многоэтажки нашли тело женщины

Харьков, Среда 25 сентября 2024 14:53
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Обстрел Харькова авиабомбами: под завалами многоэтажки нашли тело женщины Фото: в Харькове четверо людей погибли из-за обстрела РФ авиабомбами 24 сентября (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Под завалами многоэтажки в Харькове после обстрела 24 сентября обнаружили еще одну жертву. Число погибших возросло до четырех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова.

"Под завалами дома в Киевском районе, разрушенном вчера российским агрессором, найдено тело погибшей женщины. Сейчас его достают спасатели", - рассказал он.

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