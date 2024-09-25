Обстріл Харкова авіабомбами: під завалами багатоповерхівки знайшли тіло жінки
Під завалами багатоповерхівки у Харькові після обстрілу 24 вересня знайшли ще одну жертву. Кількість загиблих зросла до чотирьох.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
"Під завалами будинку у Київському районі, зруйнованому вчора російським агресором, знайдено тіло загиблої жінки. Зараз його дістають рятівники", - розповів він.
Атака авіабомбами по Харкову
Російські війська скинули авіабомби на Харків 24 вересня. Одна з них впала на багатоповерхівку, через що кілька поверхів у прямому значенні "склалися".
Поранення отримали 28 людей. 25 вересня повідомлялося, що під завалами багатоповерхівки у Харкові може перебувати ще одна людина. Також з'явилося відео перших хвилин після атаки РФ на житловий будинок.
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