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Обстріл Харкова авіабомбами: під завалами багатоповерхівки знайшли тіло жінки

Харків, Середа 25 вересня 2024 14:53
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Обстріл Харкова авіабомбами: під завалами багатоповерхівки знайшли тіло жінки Фото: у Харкові четверо людей загинули через обстріл РФ авіабомбами 24 вересня (t.me/DSNS_Kharkiv)
Автор: Наталія Гурковська

Під завалами багатоповерхівки у Харькові після обстрілу 24 вересня знайшли ще одну жертву. Кількість загиблих зросла до чотирьох.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"Під завалами будинку у Київському районі, зруйнованому вчора російським агресором, знайдено тіло загиблої жінки. Зараз його дістають рятівники", - розповів він.

Атака авіабомбами по Харкову

Російські війська скинули авіабомби на Харків 24 вересня. Одна з них впала на багатоповерхівку, через що кілька поверхів у прямому значенні "склалися".

Поранення отримали 28 людей. 25 вересня повідомлялося, що під завалами багатоповерхівки у Харкові може перебувати ще одна людина. Також з'явилося відео перших хвилин після атаки РФ на житловий будинок.

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