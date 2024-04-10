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Обстрел Харьковской области: в МВД показали последствия ударов

Фото: в селе Липцы в результате обстрела погибли три человека (facebook.com Сергей Крук)
Автор: Сергей Пышкин

В результате обстрела поселка Липцы Харьковской области погибли три человека, среди которых 14-летний ребенок. В том же числе враг дважды атаковал Волчанск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министра внутренних дел Игоря Клименко.

Удар по поселку Липцы

В результате обстрела поселка были повреждены помещения аптеки и магазина Ранения получила 34-летняя женщина. В частности, из-под завалов освободили 16-летнего юношу. Среди погибших:

  • 14-летняя девушка;
  • две женщины, получившие смертельные ранения.

Волчанск

Террористы сбросили взрывчатку на автобус в результате чего ранения получил 54-летний мужчина.

"Позже Волчанск снова оказался под ударом авиабомбами: повреждены дома и хозяйственные постройки. Легкие телесные повреждения получил мужчина, который работает сторожем", - добавил Клименко.

Обстрелы Харьковской области

Российские войска постоянно обстреливают населенные пункты Харьковской области, которые расположены недалеко от границы с Россией. В частности под обстрелом регулярно находится и Волчанск.

Как рассказывал глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, российские террористы в последнее время намеренно начали наносить двойные удары по Харькову. Вторая волна рассчитана на поражение правоохранителей и спасателей.

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