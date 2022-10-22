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Обстрелы Донецкой области: за сутки погибли трое гражданских, еще 10 ранены

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Донецкая область, Суббота 22 октября 2022 08:34
Обстрелы Донецкой области: за сутки погибли трое гражданских, еще 10 ранены Фото: оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. За минувшие сутки в регионе погибли трое гражданских, еще 10 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 21 октября россияне убили 3 мирных жителей Донбасса - в Бахмуте. Еще 10 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1073 человека, еще 2451 получил ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по селу Заречное Камышеватской громады в Запорожской области. Снаряды оставили после себя огромные воронки и разбитые окна.

Кроме того, в ночь на 22 октября враг обстрелял Никопольский район Днепропетровской области из тяжелой артиллерии и РСЗО.

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