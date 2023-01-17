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Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили двух гражданских

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Донецкая область, Вторник 17 января 2023 08:37
Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили двух гражданских Фото: в Донецкой области оккупанты убили еще двух гражданских (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли три населенных пункта в Донецкой области. Вследствие атак погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 16 января россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Северном. Еще 1 человек в области получил ранения", - написал он.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1309 местных жителей, еще 2857 гражданских получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, оккупанты за сутки, 16 января, увеличили число обстрелов Запорожской области до 130. Десятки домов повреждены.

Также сообщалось, что враг в понедельник обстрелял территорию Херсонской области 102 раза.

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