Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили двух гражданских

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли три населенных пункта в Донецкой области. Вследствие атак погибли двое мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 16 января россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Северном. Еще 1 человек в области получил ранения", - написал он.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1309 местных жителей, еще 2857 гражданских получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.