Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили двух гражданских
Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли три населенных пункта в Донецкой области. Вследствие атак погибли двое мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 16 января россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Северном. Еще 1 человек в области получил ранения", - написал он.
Отмечается, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1309 местных жителей, еще 2857 гражданских получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, оккупанты за сутки, 16 января, увеличили число обстрелов Запорожской области до 130. Десятки домов повреждены.
Также сообщалось, что враг в понедельник обстрелял территорию Херсонской области 102 раза.
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