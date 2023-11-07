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В центре оккупированного Донецка раздаются взрывы

Донецк, Вторник 07 ноября 2023 16:10
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В центре оккупированного Донецка раздаются взрывы Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Во временно оккупированном Донецке сегодня, 7 ноября, прогремели взрывы. Местные жители фиксируют "прилеты" в центре города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Центр Донецка сейчас", - идется в сообщении.

Также местные жители публикуют фотографии, на которых виден дым после "прилетов".

Отмечается, что в городе также может работать система ПВО.

Фото: "Прилеты" в Донецке (t.me/itsdonetsk)

Telegram-каналы передают, что якобы в центре города из-под завалов достают людей. Официальной информации по этому поводу нет.

Взрывы в Донецке

Областной центр захвачен россиянами с 2014 года. За это время оккупанты неоднократно обстреливали город и обвиняли при этом украинских военных.

Недавно спецназовцы украинской разведки обнаружили и уничтожили еще один склад с боеприпасами врага во временно оккупированном Донецке.

После этого масштабный пожар произошел в одном из районов Донецка вечером вторника, 31 октября. Там горели цистерны с горючим.

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