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Обстрел Днепра сорвал график движения "Укрзализныци": список задержанных поездов

Вторник 24 июня 2025 13:39
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Обстрел Днепра сорвал график движения "Укрзализныци": список задержанных поездов Иллюстративное фото: обстрел Днепра сорвал график движения "Укрзализныци" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Вследствие повреждения поезда "Одесса-Запорожье" во время удара россиян по городу Днепр наблюдается задержка в графике "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В компании отметили, что электропоезд для доставки пассажиров поезда №52 из Днепра в Запорожье уже ожидает на вокзале и отправится после полной посадки всех пассажиров.

"Укрзализныця оперативно нашла вагоны для обратного рейса этого поезда, поэтому отправка поезда №52 Запорожье - Одесса состоится из Запорожья по графику в 15:48", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеской атаки также будут наблюдаться незначительные задержки следующих рейсов:

  • №3/4 Ужгород - Запорожье;
  • №88/87 Ковель - Запорожье;
  • №128/127 Львов - Запорожье;
  • №32/31 Перемышль - Запорожье.

Что предшествовало

Сегодня российская армия нанесла баллистический удар по городу Днепр. В результате атаки взрывной волной был поврежден пассажирский поезд "Одесса-Запорожье". Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Подробнее об атаке врага на Днепр - в материале РБК-Украина.

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Укрзализныця Днепр Поезд
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