Обстрел Днепра сорвал график движения "Укрзализныци": список задержанных поездов
Вследствие повреждения поезда "Одесса-Запорожье" во время удара россиян по городу Днепр наблюдается задержка в графике "Укрзализныци".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
В компании отметили, что электропоезд для доставки пассажиров поезда №52 из Днепра в Запорожье уже ожидает на вокзале и отправится после полной посадки всех пассажиров.
"Укрзализныця оперативно нашла вагоны для обратного рейса этого поезда, поэтому отправка поезда №52 Запорожье - Одесса состоится из Запорожья по графику в 15:48", - говорится в сообщении.
Вследствие вражеской атаки также будут наблюдаться незначительные задержки следующих рейсов:
- №3/4 Ужгород - Запорожье;
- №88/87 Ковель - Запорожье;
- №128/127 Львов - Запорожье;
- №32/31 Перемышль - Запорожье.
Что предшествовало
Сегодня российская армия нанесла баллистический удар по городу Днепр. В результате атаки взрывной волной был поврежден пассажирский поезд "Одесса-Запорожье". Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Подробнее об атаке врага на Днепр - в материале РБК-Украина.
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