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Обстрел Днепра: поврежден Центр реабилитации инвалидов

Фото: в Днепре поврежден Центр реабилитации инвалидов из-за атаки РФ 21 ноября (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне атаковали Днепр 21 ноября. Поврежден Центр реабилитации инвалидов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Днепра Бориса Филатова.

"В результате обстрела пострадало здание Центра реабилитации инвалидов", - рассказал он.

По данным Филатова, разрушена котельная, выбиты окна.

"По людям информация уточняется", - отметил городской голова.

Атаки оккупантов на Днепр

Около 5:00 утра 21 ноября в Украине объявили тревогу. Военные предупреждали о ракетной угрозе. В Днепре прогремели взрывы.

Позже стало известно, что 21 ноября оккупанты запустили крылатые ракеты по Украине. Они заходили в воздушное пространство с северного направления. В частности, в Днепре есть повреждения промышленного предприятия, произошли два пожара.

Отметим, что РФ атаковала Днепр и во время массированной атаки 18 ноября. В городе были повреждены многоэтажки, учебное заведение, автомобиль.

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