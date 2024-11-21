Обстрел Днепра: поврежден Центр реабилитации инвалидов

Атаки оккупантов на Днепр

Около 5:00 утра 21 ноября в Украине объявили тревогу. Военные предупреждали о ракетной угрозе. В Днепре прогремели взрывы.

Позже стало известно, что 21 ноября оккупанты запустили крылатые ракеты по Украине. Они заходили в воздушное пространство с северного направления. В частности, в Днепре есть повреждения промышленного предприятия, произошли два пожара.

Отметим, что РФ атаковала Днепр и во время массированной атаки 18 ноября. В городе были повреждены многоэтажки, учебное заведение, автомобиль.

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