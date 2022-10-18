Обстрел Днепра: один человек пострадал, повреждены десятки домов

Он сообщил, что две вражеские ракеты попали по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. Там произошел масштабный пожар, есть серьезные разрушения.

"В результате обстрела в Днепре один человек получил обломочные ранения, на данный момент 57-летний мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести. В городе повреждено более трех десятков жилых домов, зацепило школы, детские сады", - написал Лукашук.

Кроме того, днем без электроэнергии остались некоторые общины Синельниковского, Павлоградского, Новомосковского и отдельных районов Днепра. Общины области еще остаются обесточенными.

Лукашук также сообщил, что в Криворожском районе на российском снаряде взорвался трактор. Техника повреждена, но водитель не пострадал.