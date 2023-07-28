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Обстрел Днепра: количество пострадавших возросло до пяти человек

Фото: Спасатель (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Дмитрий Браславский

В Днепре сегодня, 28 июля, во время воздушной тревоги российская ракета попала в жилой дом. В результате атаки пострадали 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Украины Игоря Клименко.

"Подтверждено 5 травмированных лиц в результате российского удара по многоэтажке в Днепре", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие - четверо мужчин в возрасте от 18 до 53 лет и 77-летняя бабушка. Всем оказана медицинская помощь без госпитализации.

Фото: Последствия обстрела (t.me/mvs_ukraine)

"Поквартирный обход завершен. Все преступления фиксируем. Не простим России ни одного", - написал министр.

Обстрел Днепра

Сегодня россияне обстреляли Днепр ракетами, попали по многоэтажке.

"Атаковали и админздание. Там возник пожар. Огонь охватил площадь в 100 кв. м. Предварительно известно о трех пострадавших", - сказал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что было попадание в многоэтажку и здание СБУ.

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