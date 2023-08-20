Обстрел Чернигова. Ракета была настроена на максимальное поражение

Российские оккупанты для время атаки на Чернигов использовала ракету Искандер-М. Однако во время ее настройки был выбран режим максимального поражения.

Об этом рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офису Генпрокурора Юрий Белоусов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Прокурор сообщил, что, по информации следствия, основная сила взрыва была направлена именно на людей, которые находились вокруг Драмтеатра.

"Россия использовала ракету Искандер-М. И есть несколько настроек этой ракеты. Ракета была настроена таким образом, что она подорвалась в воздухе. Такой вид настроек делается для того, чтобы увеличить максимальное поражение живой силы на открытой местности. Драмтеатр, безусловно, также получил повреждения, но есть предположение, что основная сила взрыва была направлена на окружающих людей", - пояснил руководитель Департамента.

Расследование российской атаки

Белоусов сообщил, что расследование осуществляется по двум магистральным направлениям.

"Первое - это установление тех лиц, которые принимали решение о нанесении удара, и непосредственно наносили этот удар. И, безусловно, мы изучаем все обстоятельства, связанные с организацией выставки", - отметил он.

Сейчас, по словам прокурора, продолжается установление лиц из числа командного состава ВС РФ, которые отдали приказ об осуществлении этого удара и конкретной воинской части, которая непосредственно запускала ракету.

Также отрабатывается версия о наведении удара вражескими агентами на территории Украины.

Ракетный удар по центру Чернигова

Вчера, 19 августа, во время воздушной тревоги в Чернигове раздались мощные взрывы. Местные власти подтвердили, что оккупанты ракетой "Искандер" ударили по центру города. В момент атаки там находились многие люди.

В результате атаки поврежден драматический театр, площадь, здания суда, Черниговской ОВА, магазины и другие общественные заведения. Пострадали 148 человек, в том числе семеро погибших.

В момент удара в драмтеатре проходила заранее анонсированная выставка дронов. Организаторы заявляют, что согласовали проведение мероприятия с властями.

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