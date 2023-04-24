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Обстрел аэродрома "Канатово". СБУ задержала экс-командира одной из частей ССО

Фото: СБУ задержала экс-командира одной из частей ССО по делу об ударе по аэродрому "Канатово" (t.me/SBUkr)
Автор: Мария Кучерявец

СБУ задержала бывшего исполняющего обязанности командира одной из частей Сил спецоперации Романа Червинского. Его подозревают в причастности к неудачной операции, завершившейся ударом россиян по аэродрому под Кропивницким.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил источник.

"Романа Червинского задержали в Тернопольской области утром в понедельник", - сообщил источник.

Что известно о деле

Напомним, что перед этим 21 апреля СБУ объявила Роману Червинскому о подозрении. Правоохранители заявили, что самовольные действия военного могли стать причиной произошедшего в июле 2022 года ракетного удара РФ по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области.

Предварительно Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести "спецоперацию" - завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот якобы согласился на предложение перейти на сторону Украины.

Однако эта "сделка", как утверждают в СБУ, проводилась без согласия соответствующих государственных органов.

В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов, что позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Добавим, что в результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 украинских защитников. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания получили значительные повреждения.

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