Обстріляне РФ цивільне судно пішло на дно поблизу Одеси

Вантажне судно Helt під прапором Панами було обстріляно в акваторії Чорного моря і затонуло поблизу Одеси. На борту перебувало 6 моряків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль Адміністрації морських портів України у Facebook.
Helt був обстріляний 3 березня і отримав пробоїну нижче ватерлінії. Після цього екіпаж подав сигнал Mayday (сигнал лиха), а згодом повідомив, що пересідає на плоти.
Виконавчий директор компанії Vista Shipping Agency Ігор Ільвес у коментарі Reuters заявив, що двоє моряків врятувалися на плоту. Натомість ще четверо – зникли безвісти.
Відзначимо, що Vista Shipping Agency зареєстрована в Естонії. Судно Helt було збудовано в 1985 році. Валовий тоннаж – 1473 тонни.
До слова, одна з бригад тероборони виявила трекери в гуманітарній допомозі.
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