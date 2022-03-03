RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Обстріляне РФ цивільне судно пішло на дно поблизу Одеси

Автор: Антон Федорців

Вантажне судно Helt під прапором Панами було обстріляно в акваторії Чорного моря і затонуло поблизу Одеси. На борту перебувало 6 моряків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль Адміністрації морських портів України у Facebook.

Helt був обстріляний 3 березня і отримав пробоїну нижче ватерлінії. Після цього екіпаж подав сигнал Mayday (сигнал лиха), а згодом повідомив, що пересідає на плоти.

Виконавчий директор компанії Vista Shipping Agency Ігор Ільвес у коментарі Reuters заявив, що двоє моряків врятувалися на плоту. Натомість ще четверо – зникли безвісти.

Відзначимо, що Vista Shipping Agency зареєстрована в Естонії. Судно Helt було збудовано в 1985 році. Валовий тоннаж – 1473 тонни.

До слова, одна з бригад тероборони виявила трекери в гуманітарній допомозі.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаЧорне мореВторгнення Росії до України