Обстріли і проліт безпілотника: бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі

У четвер, 20 січня, збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, два з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.
Так, у бік Опитного бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.
У напрямку Катеринівки окупанти вели вогонь з протитанкових гранатометів.
Поблизу Золотого-4 російські найманці застосували міномети калібру 82 мм.
Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що бойовики до цього дві доби зберігали "тишу" на Донбасі.