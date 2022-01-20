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Обстріли і проліт безпілотника: бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі

Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 20 січня, збройні формування РФ чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, два з яких із застосуванням забороненого озброєння. В результаті ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

Так, у бік Опитного бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм.

У напрямку Катеринівки окупанти вели вогонь з протитанкових гранатометів.

Поблизу Золотого-4 російські найманці застосували міномети калібру 82 мм.

Крім того, в Луганській області зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що бойовики до цього дві доби зберігали "тишу" на Донбасі.

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