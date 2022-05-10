Обстріли Миколаївської області: від атак ворога поранені ще 15 людей

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 15 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала вона.

За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 163 громадяни, що постраждали від атак окупантів на область.

Нагадаємо, російські війська обстріляли село Шевченкове під Миколаєвом. В результаті чого загинув чоловік.

Додамо, напередодні окупанти завдали ракетного удару по школі і лікарні в Миколаєві.

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