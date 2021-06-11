Обстріли з мінометів і танкові постріли: ОБСЄ зафіксувала 40 порушень на Донбасі

9 червня спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі зафіксували 40 порушень режиму припинення вогню. З них 30 порушень сталися в Донецькій області, включаючи 8 вибухів. З них зафіксували 4 вибухи невизначеного походження і 4 танкових постріли.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 30 порушень режиму припинення вогню, включаючи 8 вибухів (4 невизначеного походження і 4 танкових постріли)", - йдеться в повідомленні.

Більшість порушень в районі ділянки розведення в районі н. п. Петровське. Там спостерігачі чули вибухи зі стрілецької зброї. Крім того, в районі окупованої Софіївки чули 4 постріли з танка. Спостерігачі розцінюють, що вони були пов'язані з навчаннями з бойовою стрільбою в межах зони безпеки.

"Проведення таких навчань є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року, яке передбачає заборону на проведення навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки", - нагадують в ОБСЄ.

У Луганській області зафіксували 10 порушень режиму припинення вогню,

включаючи 3 вибухи невизначеного походження.

Всі ці порушення сталися в районі Золотого біля Попасної. Там чули міномети і великокаліберні кулемети.