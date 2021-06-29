Бойовики використовують для обстрілів прострочені російські боєприпаси, - ООС

Російські окупаційні війська використовують для обстрілів українських позицій російські боєприпаси, термін придатності яких сплив. Зокрема це боєприпаси типу ЗОФ49.

Зазначається, що окупанти продовжують вести обстріли із застосуванням заборонених видів озброєння.

Фрагменти від снарядів свідчать про застосовування боєприпасів типу ЗОФ49 з підривником 3В35, які зняті з озброєння збройних сил Російської Федерації через закінчення терміну придатності. Ці боєприпаси метою утилізації постачаються РФ для незаконних збройних формувань, які мають на озброєнні гармати 2Б16 "Нона-СВК" російського виробництва.

У штабі зазначили, що цих гармат немає на озброєнні Збройних сил України. Зазначається, що використання збройними формуваннями РФ забороненого озброєння несе пряму загрозу життю та здоров'ю військовослужбовців Об’єднаних сил та мирного населення.