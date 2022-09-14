Обстріли критичної інфраструктури та перебої зі світлом: яка ситуація в Харкові

В результаті обстрілів окупантів 11 вересня була пошкоджена трансформаторна підстанція Харкова, а також об'єкти критичної інфраструктури. У деяких районах міста досі не відновили подачу електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

Мер додав, що в інших частинах міста є електроенергія, також працює електротранспорт і метрополітен.

Наразі залишаються частково непідключеними Холодногірський і Новобаварський райони міста. За словами Терехова, електрики обіцяють відновити подачу до п'ятниці або суботи.

Також росіяни вели обстріли по критичній інфраструктурі. Внаслідок обстрілів переривалася подача електроенергії.

"Було завдано ракетного удару, і дуже сильно постраждала одна з основних трансформаторних підстанцій, завдяки якій Харків забезпечується електроенергією. Нам вдалося переключитися", - сказав він.

Нагадаємо, 11 вересня росіяни завдали удару по Харківській ТЕЦ-5. Через це у низці областей були перебої зі світлом.

12 вересня окупанти масово обстріляли Харків, одна людина загинула, ще четверо - отримали поранення. Також було зафіксовано потрапляння в дорожнє покриття.

Через обстріл у місті зупинився метрополітен. Його роботу відновили ближче до вечора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.