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Обстріли Ізраїля: у Радбезі ООН закликали негайно припинити насильство

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Четвер 13 травня 2021 13:30
Обстріли Ізраїля: у Радбезі ООН закликали негайно припинити насильство Фото: (twitter.com/paldf)
Автор: РБК-Україна

Чотири країни у Раді безпеки ООН закликали припинити насильство між Ізраїлем і палестинськими угрупуваннями. Вони виступили із заявою за результатами засідання 12 травня.

Про це пише DW.

Із заявою виступили представники Естонії, Франції, Ірландії та Норвегії.

"Ми закликаємо всі сторони до негайної деескалації, припинення насильства та стриманості", - ідеться в документі.

Країни засудили як ракетні удари по Ізраїлю із Сектора Гази, так і ізраїльські авіаудари у відповідь. Палестинські удари по цивільному населенню Ізраїлю в заяві названо "неприйнятними та такими, що викликають занепокоєння".

Водночас, Ізраїль, попри право на самозахист, закликали проявити максимальну стриманість та повагу до міжнародного права, а також припинити будівництво поселень, знесення будинків та виселення палестинців, зокрема, у Східному Єрусалимі.

Туніс, Норвегія та Китай не приєдналися до заяви та вимагають скликати на 14 травня ще одне екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, 12 травня провели друге засідання за останні кілька днів через ескалацію в Ізраїлі.

Як відомо, 10 травня Радбез ООН збирався для обговорення ескалації в Єрусалимі на тлі сутичок на Храмовій горі.

Нагадаємо, ситуація між Ізраїлем і Палестиною загострилася 10 травня. У День Єрусалиму з Сектора Газа по ізраїльських містах були випущені сотні ракет. У відповідь Ізраїль почав операцію "Страж стін", спрямовану проти терористичної групи ХАМАС.

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