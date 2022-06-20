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Обстріли Харківської області посилились, троє людей загинули

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Харківська область, Понеділок 20 червня 2022 21:35
Обстріли Харківської області посилились, троє людей загинули Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА (2day kh ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Внаслідок обстрілів російських військ по Харкову та області 20 червня загинули троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

Удари фіксують з систем РСЗО по Київському, Шевченківському, Салтівському та Індустріальному районах Харкова. Також ворог б'є по Харкову та області ракетами. Обстріли ведуться по Чугуєву, Лозовій, Золочівській та Дергачівських громадах.

"На жаль, гинуть та отримують поранення мирні люди. Лише за сьогодні протягом дня загинули 3 людини - 65-річна жінка в Кутузівці, 61-річна жінка та 49-річний чоловік в Балаклії", - написав Синєгубов.

Також він зазначив, що двоє людей зазнали поранень внаслідок денних обстрілів Індустріального району.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни планують знову наступати на Харків.

Окрім того, загарбники збудували понтон через річку Оскіл в Харківській області.

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