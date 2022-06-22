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Обстріли Харківської області: за день загинули 10 людей, багато поранених

Війська РФ кілька разів обстріляли Харківську область (Фото: facebook.com/mnddne)
Автор: Константин Широкун

Російські військові за день кілька разів обстрілювали різні населені пункти Харківської області. В результаті 10 людей загинули, більше десяти-поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Харківської ОВВА Олега Синєгубова.

В результаті обстрілу Немишлянського району Харкова чотири жителі отримали поранення, в селі Пришиб Ізюмського району загинули п'ять жінок, в Балаклії один цивільний отримав поранення.

У Золочеві з-під завалів витягли тіла двох загиблих. Всього в результаті цього обстрілу в Золочеві загинули три людини. У Чугуєві повідомляється про загибель двох жителів, ще чотири людини отримали поранення. У селі Тихопілля Лозівського району відомо про одного пораненого внаслідок обстрілів.

Нагадаємо, що після обстрілу Чугуєва Харківської області повідомлялося про трьох поранених жителів. Також ми писали, що росіяни ще вдень 21 червня почали обстрілювати Харків за допомогою артилерії.

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