Обстріли Харкова посилилися: чи зупинять транспорт

У Харкові не зупинятимуть роботу громадського транспорту, попри збільшення кількості обстрілів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в графік руху будуть внесені зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання KHARKIV Today

"Поки передумов зупиняти роботу громадського транспорту немає. Зрозуміло, що будемо вносити поправки в режим роботи, оскільки вчора ввечері росіяни вдарили по депо. Городяни також можуть спускатися на станцію метро під час обстрілів", - сказав Терехов.

Мер міста заявив, що кожен сам має право приймати рішення про перебування в Харкові під час війни, проте порекомендував жителям менше гуляти містом.