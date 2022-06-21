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Харків та область уговтуються після обстрілу: яка ситуація зараз

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Харків, Вівторок 21 червня 2022 19:28
Харків та область уговтуються після обстрілу: яка ситуація зараз Фото: Харків та область уговтуються після обстрілу
Автор: Наталія Гурковська

Вдень у вівторок, 21 червня, Харків та область опинились під масованим обстрілом російських окупантів. Загалом 8 людей загинули (4 - у Харкові), 12 отримали поранення (11 - у Харкові).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ще 3 мирних мешканця загинули сьогодні внаслідок обстрілу села Уди Золочівської громади", - розповів він.

Крім того, за словами очільника регіона, під час обстрілу в Безруках, Дергачівської громади, загинула 8-річна дівчинка.

"Її мати отримала поранення. За весь час повномасштабної війни від рук окупантів на Харківщині загинули уже 43 дитини. Ще 130 дітей отримали поранення. На жаль, ці цифри зростають", - констатував Синєгубов.

Нагадаємо, що сьогодні Харків перебував під ворожим артобстрілом. Під час вибухів у місті виникли перебої зі світлом, в одному із районів спалахнула пожежа.

При цьому начальник слідчого управління Головного управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомляв про 5 загиблих внаслідок обстрілу в Харкові.

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