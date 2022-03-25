Чернігів потребує генераторів для організації точок роздачі води

"Чернігівводоканал" потребує два сучасних дизельних генераторів для організації точок стаціонарної роздачі води. Комунальне підприємство звертається за допомогою до підприємств та організацій міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Чернігівводоканал".

"До уваги підприємств та організацій міста Чернігова! Для організації точок стаціонарної роздачі води КП "Чернігівводоканал "потребує: два сучасних (енергозберігаючих) дизельних генератора потужністю 80-100 кВА (64-80 кВт) на 380 В. Будемо вдячні за надану допомогу!" - йдеться в повідомленні.

Інформацію просять надсилати у повідомленнях через сторінку підприємства у Фейсбук.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в Чернігові вводиться обмеження при роздачі питної води. Комунальні підприємства міста Чернігова продовжують підвозити питну воду по всіх районах міста. Однак через вторгнення російських військ, кількість ємностей обмежена.

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