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Вцілілих будинків немає, у дворах - кладовища. У Луганській ОВА показали кадри з Рубіжного

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Рубіжне, П'ятниця 20 травня 2022 12:24
Вцілілих будинків немає, у дворах - кладовища. У Луганській ОВА показали кадри з Рубіжного Фото: у Рубіжному пошкоджені всі будинки (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська пошкодили всі будинки у Рубіжному Луганської області. Багато з них не підлягають відновленню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, Рубіжне стало другим Маріуполем. На фото, які опублікував Гайдай, помітно, що місто постійно обстрілюють, а більшість будівель мають значні пошкодження.

"Промислове місто зруйновано вщент, вцілілих будівель немає, багато будинків відновити неможливо. У дворах - кладовища. До війни тут проживали більше 60 тисяч мешканців, працювали на заводах, у бюджетній сфері, у розвинутому малому підприємництві", - зазначив Гайдай.

Він додав, що частина людей виїхала з міста, деяких місцевих жителів депортували в Росію та на непідконтрольні території, решта - вимушені знаходитися під обстрілами окупантів.

Нагадаємо, за даними Генштабу, окупанти посилили наступ на Лисичанськ і Сєвєродонецьк у Луганській області.

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Війна Росії проти України Рубежное Луганськ
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