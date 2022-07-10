Обстріли Донецької області: за добу загинули три людини, понад 20 поранені

В результаті суботніх обстрілів з боку окупантів в Донецькій області загинули три людини, ще 23 були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

Він зазначив, що зараз неможливо встановити точну кількість жертв в Маріуполі і Волновасі.

"За 9 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Костянтинівці, Красногорівці та Переїзному. Ще 23 людини отримали поранення", - зазначив глава ОВА.

Нагадаємо, у п'ятницю, 8 липня, в Донецькій області через ворожі атаки п'ятеро людей загинули, а ще 8 поранені.

До цього російські військові обстріляли Краматорськ Донецької області за допомогою РСЗВ"Смерч".

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