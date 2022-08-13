Обстріли Донецької області: росіяни вбили п'ятьох і поранили три десятки цивільних

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 12 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 в Краматорську, 1 в Бахмуті, 1 Курахове і 1 в Кодемі. Ще 35 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 728 осіб, ще 1880 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.