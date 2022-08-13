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Обстріли Донецької області: росіяни вбили п'ятьох і поранили три десятки цивільних

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Донецьк, Субота 13 серпня 2022 08:25
Обстріли Донецької області: росіяни вбили п'ятьох і поранили три десятки цивільних Фото: російські війська продовжують обстрілювати Донецьку область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За минулу добу окупанти вбили п'ятьох і поранили понад 30 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 12 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 в Краматорську, 1 в Бахмуті, 1 Курахове і 1 в Кодемі. Ще 35 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 728 осіб, ще 1880 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, жителів Донецької області закликають терміново евакуюватися.

РБК-Україна раніше публікувало графік евакуаційних поїздів з Донецької області.

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